Após 2 apagões, Enel pede modernização de contrato contra crise climática

Quando nós compramos a empresa, em 2018, a média de investimentos era de R$ 800 milhões por ano. Esse número aumento para R$ 1,4 bilhão e, a partir deste ano, faremos uma média de R$ 2 bilhões por ano.

Guilherme Lencastre, presidente da Enel

Enel pede rede mais 'robusta' para encarar os eventos extremos do clima. "A crise climática passa a ser essencial e o setor inteiro precisa ter um olhar mais construtivo para isso. Uma dos investimentos é tornar a rede mais robusta", diz.

Enterramento da fiação tem custo alto. O presidente da Enel afirmou que o enterramento da fiação é "uma possibilidade que precisa ser alinhada". Segundo ele, uma rede subterrânea custa dez vezes mais do que uma rede aérea.

Sistema de energia foi constituído com fiação aérea. "O Brasil foi constituído e tem energia chegando a todos os lares com energia em rede aérea. Em São Paulo, elas foram construídas e árvores foram plantadas próximas a essa rede. Com os eventos climáticos que estão ocorrendo, as árvores estão atingindo as nossas redes." Segundo ele, foram duplicadas as podas de árvores desde o evento do ano passado.

Necessidade de investimento nas redes elétricas. "As redes de São Paulo são antigas, foram construídas há quase cem anos e durante essa construção o planejamento e os investimentos foram feitos de uma forma em que a rede tenha suas características próprias. Todas as redes precisam de investimentos massivos de longa manutenção.

Investimentos

Enel anuncia R$ 2 bilhões de investimento para cada um dos próximos anos. No entanto, a empresa pede que haja flexibilização do contrato e "modelos regulatórios em outros países que incentivam a resiliência".