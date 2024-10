Enel pode perder contrato e deixar SP? Veja situações em que isso acontece

Processo administrativo só começa depois que empresa for avisada sobre as infrações. Pelo contrato, o processo "não será instaurado até que à concessionária tenha sido dado inteiro conhecimento, em detalhes, de tais infrações contratuais, bem como tempo suficiente para providenciar as correções de acordo com os termos deste contrato".

Em caso de descumprimento de penalidade, a caducidade pode ser decretada antes. O contrato também diz que, nos casos em que a empresa descumprir as penalidades impostas a ela, a caducidade pode ser decretada "independentemente da apuração das responsabilidades da concessionária".

Em caso de fim do contrato, quem assume o serviço é o governo federal. Em qualquer hipótese de fim do contrato, o governo assume a prestação do serviço "para garantir a sua continuidade e regularidade".