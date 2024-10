Além de São Paulo: Enel saiu de GO, tem CPIs no RJ e CE e problema no Chile

Agência diz que medida garantiria o serviço. "O objetivo é garantir uma alternativa à caducidade da concessão, medida drástica que impacta negativamente a qualidade dos serviços prestados aos consumidores e a realização dos novos investimentos", afirmou Aneel, em nota.

Enel começou a operar após comprar a Celg, companhia que operava em Goiás. A empresa tinha diversas reclamações sobre a qualidade do serviço. Quando a Enel fez a compra, prometeu melhorias no fornecimento de energia, que não aconteceram da forma esperada.

Situação não melhorou como esperado. Aneel afirmou na época que houve uma melhoria da qualidade do fornecimento, mas insuficiente para atender as regras do contrato de concessão.

CPIs contra Enel

Enel é investigada em CPIs no Rio de Janeiro e no Ceará. A Alece (Assembleia Legislativa do Estado do Ceará) afirma que a empresa "descumpriu de forma sistemática as obrigações previstas no contrato de concessão". Isto é o que diz o relatório final da CPI conduzida pelo órgão.

Relatório pede o fim do contrato de concessão. O documento afirma que houve redução no investimento da Enel na manutenção do parque elétrico ao longo dos anos, afirma que empresa não cumpre prazos para finalização de obras e afirma que há falta de efetividade da Aneel na fiscalização e aplicação de sanções.