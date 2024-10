Clientes da Enel na Argentina sofrem ainda mais com apagões que brasileiros

Os países com as interrupções mais curtas na média são Itália (45 minutos) e Espanha (uma hora). Na Romênia, as interrupções foram de em média uma hora e 11 minutos por consumidor. No Chile, o tempo médio foi de duas horas e, na Colômbia, de quase seis horas.

A empresa destaca a melhora do serviço no Brasil. O relatório da Enel sobre o tema destaca a melhora da qualidade do serviço no Brasil e no Chile entre 2022 e 2023.

Ela atribui a piora da qualidade do serviço na Argentina a eventos climáticos adversos. Os dados são do Relatório Anual Integrado da Enel para 2023.

Apagão em São Paulo

Cerca de 36 mil imóveis continuam sem energia elétrica nesta quinta-feira (17) em São Paulo. O apagão ocasionado pelo temporal que atingiu a cidade na última sexta-feira (11) deixou 3,1 milhões de clientes da concessionária sem luz. A atuação da empresa tem sido criticada em diversas esferas do governo.

Técnicos de outras companhias ajudam a Enel. Em entrevista na tarde de segunda, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que 400 técnicos de outras concessionárias também viriam a São Paulo para auxiliar no restabelecimento da luz.