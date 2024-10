Desaceleração da economia chinesa ameaça investimentos no Brasil

O crescimento abaixo do esperado coloca uma dúvida maior em relação a investimentos já anunciados. Será que eles serão mantidos na quantidade em que estão sendo prometidos? Nós só descobriremos ao longo dos próximos meses.

Conrado Ottoni Baggio, professor de relações internacionais

A China tem ampliado seus investimentos em diversos países. No Brasil, a expansão já abrange diversos setores em várias regiões. Pedro Afonso Gomes, presidente do Corecon-SP, afirma que a estratégia de expansão envolve a extensão territorial com a instalação de empresas ao redor do mundo. "O Nordeste hoje tem investimentos significativos dos chineses. Na Zona Franca de Manaus, no Sul e no Centro-Oeste, também", reforça ele.

Fábrica automotiva na Bahia é exemplo recente de investimento no Brasil. A montadora chinesa BYD, especializada na fabricação de carros elétricos, deu início a sua operação na cidade de Camaçari, na Bahia. A instalação na antiga planta da Ford do município traz uma expectativa de investimento de R$ 5,5 bilhões.

Exportações

A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. No ano passado, as exportações do Brasil para a China ultrapassaram US$ 100 bilhões. Hugo Garbe, professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, avalia que o crescimento da China pode abrir espaço para novos comércios entre os países. "A diversificação da demanda chinesa por produtos de maior valor agregado, como carnes e café premium, pode aumentar ainda mais o saldo positivo da balança comercial", afirma ele.

Principais negociações envolvem minério de ferro e commodities. "Um PIB chinês em expansão aumenta a demanda por soja, minério de ferro e petróleo, que são os principais produtos exportados pelo Brasil para a China", destaca Garbe. Ele também cita a expansão das exportações dos setores de energia e tecnologia agrícola como beneficiados pelo avanço da economia chinesa.