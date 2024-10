Governo aponta 12 azeites com fraude e impróprios para uso; veja a lista

O uso de ingredientes desconhecidos eleva o risco à saúde. A falta de clareza sobre a origem dos componentes desses azeites representa uma grave ameaça. Além disso, não há garantias sobre a procedência dos ingredientes utilizados.

Algumas empresas envolvidas na fraude têm CNPJs suspensos ou baixados. Esse fato agrava a infração, sugerindo intenções fraudulentas. A Receita Federal já suspendeu ou cancelou os registros dessas empresas.

Comercializar esses azeites é uma infração séria. Segundo o Mapa, os estabelecimentos que persistirem na venda dos produtos desclassificados serão responsabilizados. As consequências legais podem incluir penalidades severas.

Consumidores devem interromper o uso imediatamente. O Mapa orienta que os compradores dessas marcas busquem a substituição dos produtos, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Denúncias podem ser feitas pelo canal Fala.BR, com a indicação do local de compra.

O Mapa intensifica ações contra fraudes no mercado de azeites. O Ministério destaca que o azeite é um dos produtos alimentícios mais adulterados globalmente. Recomenda-se que os consumidores verifiquem sempre a procedência e desconfiem de preços muito baixos.