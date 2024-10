Valores no Banco Central: como consultar dinheiro esquecido para sacar

Passo a passo de como sacar o dinheiro

Passo 1

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período de saque informado na primeira consulta. Caso tenha esquecido qual era o dia, é possível voltar ao sistema na repescagem.

Passo 2

Faça login com a conta gov.br (nível prata ou ouro). O resgate é autorizado para quem tem conta acima do nível bronze. Se você ainda não tiver conta bronze, faça logo o cadastro ou aumente o nível de segurança no site ou no aplicativo gov.br (veja como fazer). A orientação do BC é não deixar para criar a conta e/ou ajustar o nível no dia de agendar o resgate.

Passo 3

Leia e aceite o termo de responsabilidade.