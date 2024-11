Calendário do Bolsa Família de novembro: datas de pagamentos atualizadas

O pagamento do programa Bolsa Família será antecipado até dezembro para beneficiários do Rio Grande do Sul, estado atingido pela tragédia climática entre abril e maio. O calendário de depósitos continua normal para o restante do país, escalonado pelo número do NIS.

Com a antecipação, os beneficiários gaúchos recebem o pagamento no primeiro dia do calendário de depósitos do mês. Em novembro, a data é no dia 18.

Calendário do Bolsa Família em novembro

Os pagamentos serão realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira o cronograma: