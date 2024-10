Bolsa Família de outubro 2024: veja calendário e datas de pagamento

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de outubro já está disponível. Os repasses seguem o cronograma habitual, começando na sexta-feira (18) e se estendendo até o final do mês.Confira, a seguir, as datas específicas de acordo com o último dígito do NS (Número de Identificação Social).

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro

Os pagamentos serão realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira o cronograma: