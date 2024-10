Bolsa Família começa a ser pago hoje (18) para cartões de NIS final 1; veja

O Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal, divulgou as datas de pagamento referentes ao mês de outubro. Os beneficiários receberão o valor de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). Os pagamentos serão realizados de forma escalonada ao longo do mês, começando nesta sexta-feira (18).

A seguir, confira o calendário completo de recebimento do benefício em outubro.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro

Os pagamentos serão realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira o cronograma: