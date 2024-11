Quando cai a 1ª e 2ª parcela do 13º? Veja data de pagamento em 2024

A primeira parcela do 13º salário tem que ser paga até o dia 30 de novembro. Os empregados devem receber 50% do salário bruto, sem descontos - caso não tenham pedido o adiantamento junto com as férias.

A segunda parcela deve ser depositada até 20 de dezembro, mas o valor tem desconto do INSS e imposto de renda.

Como calcular o 13º salário

O cálculo é simples. Segundo o TST (Tribunal Superior do Trabalho), o cálculo do 13º salário é feito pela divisão da remuneração integral por 12 e a multiplicação do resultado pelo número de meses trabalhados. Outras parcelas de natureza salarial, como horas extras, adicionais (noturno, de insalubridade e de periculosidade) e comissões estão nesse cálculo.