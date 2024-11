Vai viajar para o exterior? Veja se é melhor comprar dólar agora ou esperar

Eleição de Trump é uma das razões para essa alta. No entanto, o professor do Mackenzie comenta que eventos globais recentes também impactam a cotação da moeda americana no Brasil, entre eles a vitória do ex-presidente Donald Trump. "[O fato de o dólar turismo ter chegado a R$ 6 tem] um componente emocional associado à vitória do presidente Trump e ao que ele de fato fará em relação às barreiras alfandegárias". Trump prometeu, em campanha, reduzir impostos para os americanos e aumentar as tarifas sobre produtos importados.

Haverá agora um período longo de transição de governo, basicamente até março. É um período longo e até lá vai haver muita especulação sobre qual vai ser de fato a política econômica do novo governo Donald Trump, quem serão seus encarregados da área econômica e qual a política econômica que ele vai traçar.

Gilberto Braga, professor do curso de Economia e Finanças do Ibmec-RJ

Grande procura aumentou o dólar turismo. "Há um movimento de maior procura de dólar, especialmente por pessoas físicas. Assim, quem possui dólares em caixa para venda acaba oferecendo a um preço mais alto. Sendo assim, os valores ficam acima de R$ 6", explica Fabio Andrade, economista e professor do curso de Relações Internacionais da ESPM.