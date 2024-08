'Impraticável': Dólar caro faz viajantes replanejarem viagem internacional

Projeções do mercado financeiro. O mercado financeiro costuma fazer estimativas sobre a cotação do dólar, sendo a mais comum a que aparece no Relatório Focus, do Banco Central que indica que o dólar permanecerá no mesmo patamar acima dos R$ 5.

Incertezas sobre o comportamento do dólar. No entanto, não há como prever com exatidão como o dólar se comportará até o final do ano, assim como é incerto o impacto futuro nos custos das viagens internacionais. A volatilidade cambial e os fatores externos e internos continuarão a influenciar a moeda, dificultando previsões precisas.

O turismo entre Brasil e Índia tem demonstrado um crescimento nos últimos anos, impulsionado por fatores como a facilidade de obtenção do visto e o crescente interesse em conhecer a cultura e os destinos indianos. Imagem: Getty Images

Mudando a rota

Viagem 50% mais cara. Denise Pereira, 63, planejava, com o marido, passar férias na Índia pela primeira vez. A ideia era fechar a viagem em maio deste ano e viajar em outubro. O casal tem o hábito de adquirir antecipadamente não apenas as passagens aéreas, mas também transportes terrestres, passeios e alimentação, para evitar surpresas durante a viagem. Essa prática fez com que eles acompanhassem de perto as variações do dólar. No entanto, foi justamente o aumento da cotação da moeda que os levou a desistir do roteiro e optar por outro destino. Embora a moeda oficial da Índia seja a rúpia, muitas compras feitas por turistas são realizadas em dólar. "A variação da data fez o valor da viagem subir quase 50%, e desistimos desse roteiro", afirmou Denise.

De três países, agora pode ser apenas um. As férias de Bruno Henrique de Moura, 27, também estão prestes a ser impactadas pela alta e pela grande variação da taxa de câmbio. Diferentemente de Denise, que planejava viajar para a Ásia, Bruno pretende ir à Europa com uma amiga. As passagens para Madri já foram adquiridas, mas o desejo era também visitar a Itália e Portugal. "O euro não para de subir, e estamos um pouco receosos em relação a isso. Ficamos desanimados por conta dos preços, realmente fica impraticável", relatou o advogado.