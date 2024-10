Novo golpe da "agência investigada" engana clientes com falsas promessas

A Federação tem investido em campanhas de prevenção, veiculadas na televisão, rádio e redes sociais, alertando sobre as táticas dos golpistas e orientando sobre como agir diante de tentativas de fraude.

Além disso, a entidade firmou um ACT (Acordo de Cooperação Técnica) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que permitirá um intercâmbio de informações e estratégias para a prevenção e combate a fraudes financeiras. Essa parceria inclui ainda a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), que colabora bloqueando números usados nas fraudes, após recebê-los da Febraban.

Golpe já fez vítimas

Esse tipo de golpe não é o único que vem prejudicando clientes bancários. Outros golpes clássicos, como o famoso "golpe do filho em apuros", continuam sendo aplicados. Nesta modalidade, os criminosos fingem ser filhos ou parentes da vítima, geralmente uma pessoa idosa, pedindo dinheiro para situações de emergência fictícias.

A artesã Nádia Oliveira (*), 68, foi vítima recentemente deste golpe. Ela recebeu uma mensagem de uma pessoa se passando por sua filha e pedindo que ela pagasse um boleto de R$ 1.800. "A pessoa colocou o nome completo da minha filha no perfil do WhatsApp e disse que tinha trocado o número. Me chamou de 'mãezinha' do mesmo jeito que minha filha costuma me chamar e me pediu para pagar um boleto. Nem desconfiei. Tentei ligar no número antes de pagar e não atendeu, aí já estava na lotérica e fiz o pagamento. Assim que paguei, a pessoa me pediu para pagar outro boleto. Foi aí que percebi que tinha caído em um golpe", diz Nádia.

Diante do aumento dessas fraudes, a Febraban reforça a necessidade de cautela. Clientes que desconfiarem de qualquer contato que envolva pedidos de transferência de dinheiro ou fornecimento de informações sigilosas devem entrar em contato diretamente com seu banco pelos canais oficiais e nunca realizar transações sob pressão.