Idosos são as maiores vítimas de golpes financeiros: veja os 18 mais comuns

Os idosos são o maior alvo de violência patrimonial, de acordo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Por conta do grande número de golpes contra idosos, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa desenvolveu a Cartilha de Apoio à Pessoa Idosa: enfrentamento à violência patrimonial e financeira, com os 15 principais golpes que têm como principal vítima a população idosa. Além disso, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgou uma lista com dez golpes comuns aos idosos. Veja abaixo o compilado dos tipos de fraude e como evitar.

Este ano, até setembro, o Ministério registrou 74,2 mil casos de violência patrimonial, sendo 35,5 mil contra idosos. Ao todo, em 2023, foram 93 mil violações, 45 mil contra idosos. As mulheres foram o segundo grupo com mais vítimas, seguido por pessoas com deficiência. Os dados são referentes às denúncias recebidas via Disque 100 - Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos. A violência patrimonial inclui golpes virtuais e presenciais.

Veja quais são os principais golpes e como se precaver e reduzir as chances de se tornar vítima.