Startup do ramo imobiliário não paga aluguéis para 85 proprietários

A advogada relata que a situação piorou muito após abril de 2023. "Recebemos casos de proprietários lesados pela Tabas todos os dias e estamos entrando com ações judiciais para reaver os valores que estão em atraso e conseguir a rescisão do contrato. Somando tudo, já são R$ 1,5 milhão em prejuízo. Felizmente, temos conseguido êxito nisso, com muitos locadores recebendo o dinheiro de volta e a posse da propriedade."

Segundo a advogada, 15 liminares já foram concedidas e de três a cinco sentenças. Para ela, o positivo da liminar é conseguir convencer o juiz da falta de cumprimento de contrato no primeiro momento. Já as sentenças acabam demorando mais, por conta de todo o processo. Apesar disso, ela vê um cenário muito promissor e acredita que todos os casos acabarão com decisões positivas para seus clientes.

Estamos lutando principalmente pela devolução dos valores gastos e pelo retorno do domínio do imóvel para o dono. Muitos querem que a Justiça permita que eles negociem diretamente com o inquilino que está morando na casa deles. Dessa forma, o morador não sai prejudicado, e o senhorio volta a ter aquela renda.

Marcela Miranda, advogada

Atrasos no pagamento e falta de reembolsos

Imóvel para complementar a aposentadoria. O perfil dos locadores que procuram suporte jurídico de Marcela são, em grande maioria, idosos que têm o aluguel como fonte de renda. É o caso José Sliqueirs, 75, engenheiro industrial aposentado e morador de Atibaia, no interior paulista. Ele é dono de um apartamento no Itaim Bibi, em São Paulo, desde 1977.

Indicação do zelador. "Conheci a Tabas por meio de um dos zeladores do meu prédio, em 2020, e gostei da proposta da startup, que prometeu me poupar de problemas com a locação. Infelizmente, isso só ficou na teoria, porque, na prática, foi o contrário", declara.