Pausa? Paolla Oliveira e Diogo Nogueira querem que as pessoas 'tirem o pé'

E o humor, que sempre fez parte da personalidade da marca, continua nos comerciais?

É verdade, o humor faz parte da personalidade da marca. Tem gente que até me pergunta sobre o posicionamento de brasilidade de Havaianas. Mas não é isso. Havaianas fala de liberdade, com esse humor sagaz, esperto, essa coisa leve. Para mim, essa é a conexão mais divertida da marca.

Vocês sempre fizeram parcerias com outras marcas - a última foi com a Dolce & Gabbana. O que podemos esperar das novas coleções?

Esperamos contar com mais marcas dessa vez, já que o que queremos agora é lançar esse movimento. Já tem algumas conversas com outras marcas legais que entregam esses mesmos valores que Havaianas, com algo que tenha a ver com 'tirar o pé' e dar um break.

A ideia é que o movimento dure, pelo menos, os próximos dois anos, sempre se renovando. Em 2025, teremos um investimento 25% maior do que o ano passado. Vamos explorar bastante essa ideia e essa brincadeira.

