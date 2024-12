Vendas online movimentam R$ 6,8 bilhões em transações na Black Friday

Um levantamento realizado entre meia-noite de quinta-feira (28) até às 12h59 deste sábado (30), os e-commerces já registraram mais de R$ 6,8 bilhões em transações no final de semana de Black Friday, com um ticket médio de R$ 563,49 — redução de apenas 0,6% frente a 2023. Em comparação ao último ano, o faturamento teve um aumento de 9,2%. Houve também alta no volume de pedidos, que atingiu 12,1 milhões, 9,8% maior que o mesmo período do ano passado. O levantamento é da plataforma Hora a Hora, da Confi.Neotrust.

O que aconteceu

Plataforma monitora vendas do e-commerce na Black Friday. Dados mostram um aumento no faturamento e alta no volume de vendas em comparação com o ano anterior.

Queda no número de golpes. Segundo informações disponibilizadas pela plataforma, até meio-dia deste sábado, o comércio eletrônico já registrou cerca de 17,8 mil tentativas, totalizando R$ 27,6 milhões em golpes evitados. O valor representa uma queda percentual de 22% em relação ao mesmo período do ano passado.