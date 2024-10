Josias: Mercado de trabalho aquecido pode impulsionar taxa de inflação

O desemprego está caindo e o emprego, aumentando. Isso é positivo, mas a economia é uma ciência complexa. A expectativa é de que a situação do emprego melhore agora. Estamos chegando perto do fim do ano, com 'Black Friday' pela frente e aquela temporada natalina, com muitas contratações temporárias.

Estamos próximos de alcançar uma taxa de desemprego abaixo de 7%, o que já pode ser considerado como uma fase de pleno emprego. Isso traz um risco: com o mercado aquecido, aumenta a renda das pessoas e isso impulsiona a taxa de inflação. Daí esse paradoxo: estamos vivendo um bom momento, com crescimento rodando na casa dos 3%, também acima das previsões do mercado, emprego melhorando, e os juros do Banco Central estão nas alturas. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o governo ainda precisa resolver temas econômicos delicados, como o corte de gastos e as elevadas taxas de juros, mas pelo menos pode discuti-los com mais segurança por conta dos bons indicadores de emprego e crescimento.

É evidente que é melhor administrar o aquecimento acima do esperado e evitar que a inflação exploda. O governo está discutindo com Haddad e Tebet um pacote de contenção de gastos. Para que o BC abaixe a taxa de juros, é preciso que o governo mantenha seus gastos sob controle. Esgotou-se aquela fase em que Haddad foi buscar o equilíbrio fiscal no aumento da arrecadação.

O governo discute como fará para manter aquela estrutura fiscal aprovada pelo Congresso quando Lula tomou posse. Há os dilemas, mas é mais confortável administrá-los com pleno emprego e com um crescimento acima do que o mercado previa do que combinar estagnação econômica com corte de gastos. Vivemos um momento alvissareiro, com as pendências que a economia precisa resolver. Josias de Souza, colunista do UOL

