Dólar tem baixa e Bolsa sobe à espera de corte de gasto e juro dos EUA

As atenções do mercado financeiro estão voltadas à decisão do Fed sobre os juros nos EUA. A maior parte dos agentes aposta que o BC americano vai cortar a taxa, que está atualmente no intervalo entre 4,75% ao ano e 5% ao ano, em 0,25 ponto percentual.

Após uma série de notícias que mexem com as perspectivas econômicas nos últimos dias, o mercado está reavaliando o cenário. Por esse motivo, tende a evitar grandes transações de compra ou venda, o que significa que não são esperadas movimentações fortes no câmbio ao longo do dia.

Em Brasília

O Palácio do Planalto informou por volta de 10h que a reunião ministerial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para definir o corte de gastos acabou de começar.

Não foram divulgados os nomes dos participantes. Na agenda de Lula estavam previstas as presenças dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad; do Planejamento, Simone Tebet; da Casa Civil, Rui Costa; e da Gestão, Esther Dweck.

Na quarta-feira, Haddad se mostrou otimista com um resultado ainda nesta quinta-feira e voltou a dizer que as propostas são consistentes com a tese de reforçar o arcabouço fiscal. Sobre um possível anúncio, o ministro sinalizou que a decisão de como será feita a divulgação será do presidente.