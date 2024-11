Canal UOL comemora estreia na TV a cabo com festa exclusiva no Rosewood

Na noite de hoje, o Rosewood Hotel, em São Paulo, será palco do coquetel para a divulgação do Canal UOL na TV a cabo e via satélite. O evento, que será exclusivo para convidados, vai reunir personalidades influentes da política, entretenimento e imprensa, além de celebridades e nomes que farão parte da programação do canal.

Âncora do UOL News, a jornalista Fabíola Cidral será a mestre de cerimônias, conduzindo as apresentações da noite. Já a abertura do evento ficará a cargo de Paulo Samia, CEO do UOL, que vai discursar sobre a importância dessa expansão da marca.