G20: BNDES e banco asiático assinam acordo de R$ 16,7 bilhões no Brasil

O memorando assinado com o AIIB comprova que o BNDES retomou a sua missão de promover o desenvolvimento econômico e social do país.

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES

Recursos também ajudarão na realização da COP-30. O financiamento dos projetos para auxiliar os projetos de desenvolvimento urbano e infraestrutura social para a realização da COP-30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a ser realizada na cidade de Belém (PA) em 2025. A cooperação também tem o objetivo de mobilizar capital privado para projetos de infraestrutura e auxiliar na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul.

Limitovskiy vê o Brasil como "parceiro institucional prioritário". Em declaração após a assinatura do acordo, o vice-presidente do AIIB destacou a parceria. "Nossa colaboração expandida nos permitirá apoiar projetos de infraestrutura e iniciativas estratégicas que impulsionem o desenvolvimento sustentável e fomentem o crescimento econômico no Brasil, na Ásia e esperamos contribuir para os objetivos da COP-30 por meio do cofinanciamento de projetos estratégicos de clima e especialmente de adaptação no Brasil", disse.