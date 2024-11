Ajuste fiscal economizará R$ 70 bi até 2026; detalhes saem na quinta (28)

O salário mínimo vai continuar sendo reajustado acima da inflação, disse o ministro sem detalhar como será o cálculo. Analistas apontam que o reajuste do mínimo vai ser limitado a até 2,5%, alterando a regra retomada pelo governo Lula que atualizava o mínimo pela inflação do ano anterior e o PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes — o que daria, na projeção para 2025, índice de 2,9%.

As mudanças na previdência dos militares devem gerar economia de R$ 2 bilhões por ano, como Haddad já havia adiantado. Mas, no pronunciamento, o ministro se limitou a falar sobre a idade mínima para aposentadoria e a limitação da transferência de pensões.

A fixação progressiva da idade de aposentadoria (ou reserva, como é chamada) para 55 anos deve ser feita com uma regra de transição. Já a transmissão da cota de pensão, que é paga aos familiares quando um dependente morre, deve ser cortada. Hoje, quando um militar morre, o valor integral da pensão é redistribuído para todos os dependentes.

Citando o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Congresso Nacional, Haddad afirmou que o valor total das emendas parlamentares vai crescer abaixo dos limites das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, disse.

O plano econômico do governo Lula prevê uma "trava de gastos" se for registrado déficit primário nas contas do governo. O ministro disse que, caso o indicador das contas públicas fique negativo, será proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários.

Andamento no Congresso

Proposta foi apresentada aos líderes da Câmara na tarde de quarta (27). Haddad apresentou, em reunião no Palácio do Planalto, uma síntese do pacote as lideranças e se colocou à disposição para esclarecer as dúvidas.