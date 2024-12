A R$ 6,071, dólar tem novo recorde; Bolsa cai com empregos nos EUA

Mas com um corte mais suave, esse diferencial de juros vai demorar mais a engrenar, a não ser que a Selic suba mais. O Banco Central do Brasil decide juros na quarta-feira que vem, dia 11, e o Fed, uma semana depois, no dia 18.

Petróleo e Bolsa

O preço do petróleo, que teve baixa de 1,34%, afetou dólar e Bolsa. Ontem, quinta-feira (5) a Opep+ (o cartel de produtores de petróleo) adiou o início da redução dos cortes voluntários de produção de 2,2 milhões de barris diários de janeiro para abril. A medida foi considerada suave demais pelo mercado, que acredita que a oferta ainda está acima da demanda.

As ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) sentiram os reflexos e, como têm peso de 11,86% no Ibovespa, puxaram o índice para baixo. PETR3 teve desvalorização de 2,07%, para R$ 42,11, enquanto PETR4 caiu 1,61%, para R$ 39, conforme dados preliminares.

Acordo

O que pode ajudar o real a se valorizar — mas só no longo prazo — é o acordo Mercosul e União Europeia. Representantes das nações das duas regiões finalmente chegaram a um acordo para o estabelecimento da maior parceria comercial e de investimentos do mundo, envolvendo mais de 718 milhões de pessoas e um PIB conjunto de US$ 22 trilhões.