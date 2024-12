Sócios da 123milhas viram réus por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro

Acusações são graves, diz advogado. "A violação aos direitos consumidores fruto do vício de informação quanto à linha produto Promo e o fato dessa linha ser sabidamente não lucrativa e ter sido criada com o único objetivo de levantamento artificial de caixa para que ocorresse a posterior repartição de vultosas quantias ao patrimônio pessoal dos sócios, foram alguns dos apontamentos feitos pelo MP", diz ao UOL Gabriel de Britto, diretor jurídico do Ibraci (Instituto Brasileiro de Cidadania).

123milhas enfrenta 6 tipos de processos. Um é a recuperação judicial, que tramita na 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte; a ação penal na 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte; uma análise do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica); ações civis públicas, abertas por promotores e institutos, por exemplo; ações individuais reivindicando reembolso e indenização de consumidores; e ações trabalhistas, movidas por ex-funcionários.