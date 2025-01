Quais os melhores investimentos para 2025 com a alta da Selic?

Investimentos atrelados à Selic devem ter desempenho superior aos demais. Além do Tesouro Selic, fazem parte desse grupo os CDBs (Certificados de Depósito Bancário), as LFs (letras financeiras) e os FDICs (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios) indexados ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Tesouro Prefixado com vencimento de até seis meses também vale a pena. No entanto, Cutolo diz que a expectativa de alta na Selic já se reflete no rendimento desses títulos. No dia 20 de dezembro o rendimento do Tesouro Prefixado com prazo de vencimento para 2027 era de 15,03%. No caso do vencimento para 2031 e 2035, o prêmio era de 14,40% e 14,05%, respectivamente.

Opções que seguem a inflação podem remunerar bem a carteira. De acordo com Rodrigo Macarenco, sócio responsável pela área de wealth planning da Manchester Investimentos, esses investimentos representam a principal janela de oportunidade. "Os títulos públicos estão com taxas reais raramente vistas", diz. O Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029 oferece uma taxa fixa de 7,76% ao ano mais a inflação, ao passo que o investimento com vencimento para 2035 apresenta retorno de 7,22% mais o IPCA. No caso do Tesouro com vencimento para 2035, o retorno era de 7,09% mais a inflação.

Como a taxa Selic está em elevação e não sabemos se haverá algum choque inflacionário que a eleve ainda mais, o ideal é ter títulos prefixados curtos, de dois ou três anos, com taxas que atualmente partem de 15,50% ao ano.

Rodrigo Macarenco, sócio responsável pela área de wealth planning da Manchester Investimentos

E a renda variável?

Selic elevada traz prejuízos à renda variável. Ao mesmo tempo, em que reduz o faturamento das companhias, em função da redução da atividade econômica, a taxa de juros alta também eleva os custos de capital das empresas, sobretudo aquelas mais endividadas, diz Macarenco. Além disso, o fluxo para a compra de ações e FIIs diminui, uma vez que a renda fixa se torna mais atrativa. A avaliação é de que o desenrolar da questão fiscal e aspectos das eleições de 2026 podem determinar o comportamento da renda variável nos próximos meses.