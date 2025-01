Dólar abre a terça-feira em queda, com expectativa por inflação dos EUA

Após rondar a estabilidade e fechar em leve queda na véspera, o dólar abre esta terça-feira (14) em baixa. Às 9h25, a moeda norte-americana era negociada com desvalorização de 0,18% ante o real e era negociada por R$ 6,087.

O que aconteceu

Dólar comercial abre a terça-feira em leve queda. A pequena variação nas primeiras negociações do dia reflete a expectativa do mercado financeiro à espera da inflação dos Estados Unidos. O dado será divulgado amanhã (15) e pode ditar os rumos da política monetária do país.

Cotação para viajantes também apresenta queda. A variação do dólar turismo opera em baixa desde os primeiros momentos do pregão. Às 10h55, a divisa recuava 0,43%, negociada por R$ 6,310.