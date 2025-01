Lula vai vetar 'pontos técnicos' da reforma tributária, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (14) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai sancionar, com vetos, a proposta de reforma tributária ainda nesta semana.

O que aconteceu

Haddad revela que haverá vetos a pontos técnicos da reforma. Ele afirma que os vetos à proposta que prevê a simplificação tributária aprovada no Congresso Nacional envolvem "questões técnicas que podem criar algum tipo de problema interpretativo".

Previsão é de que a reforma seja validada ainda nesta semana. Haddad diz já ter apresentado para a AGU (Advocacia-Geral a União) e para a Casa Civil as propostas do Ministério da Fazenda sobre o texto e a motivação para eventuais vetos. "Não passou ainda pelo crivo do presidente, por isso não posso adiantar", afirmou.