Unafisco: Isenção de IR a quem recebe até R$ 5.000 beneficia 9,6 milhões

A isenção do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) para quem recebe até R$ 5.000 beneficiaria 9,58 milhões de contribuintes, mostra estimativa apresentada nesta sexta-feira (10) pela Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil). Promessa de campanha do presidente Lula, a proposta ainda depende da aprovação do Congresso Nacional.

O que acontece

Estudo mostra efeitos da correção integral da tabela do IRPF. Cálculos da Unafisco estimam os impactos da revisão da faixa de isenção do Imposto de Renda dos atuais R$ 2.259,20 para R$ 5.000.

Total de contribuintes isentos saltaria 58,2% após correção. Com o aumento da isenção, o número de isentos após a correção aumentaria de 16,5 milhões para 26,05 milhões. Ou seja, quase 9,58 milhões de pessoas livres da mordida do Leão. Caso seja ampliada para R$ 5.136, equivalente à correção integral das faixas de renda, a isenção vai alcançar 9,58 milhões de novos contribuintes, totalizando 28,5 milhões.