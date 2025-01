Governo minimiza estouro da meta de inflação e culpa clima

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, minimizou a inflação acima do teto da meta em 2024 e justificou o aumento pelas condições climáticas no Brasil.

O que aconteceu

A inflação oficial do Brasil fechou 2024 com alta acumulada de 4,83%, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com a variação, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ultrapassa o teto da meta.

Rui Costa citou as enchentes no Rio Grande do Sul e a seca em diversos pontos do país como propulsores da alta. "No ano de 2024, nós tivemos eventos climáticos muito extremos, tanto seca em várias regiões produtoras ao longo do ano como enchentes em várias regiões produtoras", argumentou.