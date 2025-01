Inflação fecha 2024 em 4,83% e estoura o teto da meta, mostra IBGE

Itens de saúde e cuidados pessoas têm inflação de 6%. A variação foi impulsionada pelas altas dos planos de saúde (7,87%), responsável pelo segundo maior peso individual do índice oficial no ano passado. Produtos farmacêuticos (5,95%) e serviços laboratoriais e hospitalares também contribuíram para a alta.

Alimentação

Alimentos mantêm trajetória de alta iniciada em agosto. Com as variações, o grupo de alimentação e bebidas acumulou alta de 7,69% no intervalo de 12 meses. Contribuíram para o resultado o custo da refeição no domicílio (8,23%) e a alimentação fora de casa (6,29%).

Carnes fecham 2024 com alta acumulada de 20,84%. A variação para um período anual é a maior desde setembro de 2021 (24,84%). Cabe ressaltar que a inflação em 12 meses das carnes apresentou variação negativa entre fevereiro de 2023 e agosto de 2024. A alta é justificada pelo "ciclo do boi", explica André Valério, economista sênior do Inter.

Tivemos um excesso de oferta de carne no primeiro semestre, o que resultou na alta produção e foi compensado. A restrição da oferta ainda coincidiu com o aumento da demanda.

André Valério, economista sênior do Inter

Café moído teve o quarto maior impacto individual. Com variação de 39,60% em 2024, o item aparece entre os destaques no grupo de alimentação em domicílio. No grupo, também pesaram no bolso das famílias a inflação do óleo de soja (29,21%), do azeite de oliva (21,53%), do leite longa vida (18,83%) e das frutas (12,12%).