Zanini: Inflação acima do teto é veneno e dor de cabeça para governo

As passagens de ônibus subiram. Muito possivelmente os preços dos combustíveis, que estão sendo represados por enquanto pela Petrobras, vão subir também. Não vão aguentar porque o dólar também não para de subir. Isso é ruim e muito preocupante para o governo.

Para coibir esses índices de inflação, o remédio é a elevação de taxa de juros. O Banco Central já começou uma forte elevação na taxa de juros no ano passado e vai prosseguir esse ano ao longo do primeiro semestre com certeza. Taxas de juros mais altas significam crescimento menor e possivelmente um aumento da taxa de desemprego.

É uma dor de cabeça para o governo, que precisará entrar em 2025 com essa missão de debelar esses números. Inflação alta é veneno político. Para a popularidade de um presidente, não há nada pior do que a inflação. Ela é pior do que o desemprego e a economia parada porque atinge todo mundo.

Fábio Zanini, colunista da Folha de S.Paulo

A alta acima da média nos preços de alguns produtos básicos, como café moído (39,6%), carnes (20,84%) e leite longa vida (18,83%), deve servir de alerta ao governo Lula, já que atinge uma camada maior da população e isso pode afetar a popularidade do presidente, destacou Zanini.

A picanha vai perseguir o Lula até o final do governo. É capaz de virar uma alcatra, um coxão duro. Mas o fato é que alguns desses produtos estão com uma inflação maior do que a média. Não se pode olhar apenas para o índice médio, mas sim para algumas coisas mais específicas que podem causar um problema político sério para o governo.