Acidente em Ubatuba: pista de aeroporto é mesmo pequena? Dá para pousar?

Quem decola com sentido ao mar, pode usar a extensão total da pista, que é de 940 metros. Entretanto, quem vai pousar neste mesmo sentido, não pode usar os 380 metros iniciais, restando apenas 560 metros, aproximadamente, para parar a aeronave.

Essa restrição também se aplica a quem vai quem vai decolar com o avião direcionado para o continente, tendo de sair do chão em apenas 560 metros.

Mesmo com essas restrições, cada piloto adequa seu voo às restrições impostas pelo local. Em 2021, a Azul Conecta operou voos regulares entre os aeroportos de Congonhas e o de Ubatuba, utilizando a aeronave Cessna Caravan com capacidade para até nove passageiros.

Tipo de operação

A capacidade do aeroporto em receber aeronaves depende do tipo de operação. Alguns aviões, quando estão vazios, até podem decolar do aeroporto, mas não podem pousar.

Antes de decolar, os pilotos devem calcular se o peso da aeronave na hora do pouso será condizente com quantidade de pista disponível no destino. Um avião com sua capacidade máxima de passageiros, carga e combustível requer uma distância maior para pouso, enquanto aqueles com menos carga, não precisam percorrer tanto no solo na hora da parada.