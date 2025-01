BC publicará carta aberta a Haddad sobre estouro de meta da inflação

As carnes (20,84%), a gasolina (9,71%), os planos de saúde (7,87%), o óleo de soja (29,21%), o azeite de oliva (21,53%), o café moído (3,6%) e o leite longa vida (18,83%) foram os vilões.

O Banco Central já admitia o estouro do limite preestabelecido. No último RTI (Relatório Trimestral de Inflação), divulgado em dezembro, a autoridade monetária cravou que a chance de o IPCA superar 4,5% no acumulado de 2024 era de 100%. Para este ano, a possibilidade de um novo descumprimento da meta está em 50%.

Procurado, o Ministério da Fazenda não se pronunciou.