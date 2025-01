Em carta, BC diz que elevações da Selic evitaram inflação ainda maior

A inflação do Brasil seria maior caso a taxa Selic não fosse reajustada desde o segundo trimestre do ano passado. É o que afirma o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em uma carta aberta divulgada no final da tarde desta sexta-feira (10) ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) fechou o ano passado em 4,83%, fora da meta de 3%, com tolerância até 4,5%.

O que aconteceu

"O movimento de subida da taxa Selic a partir do segundo semestre de 2024, extraído da pesquisa Focus, contribuiu para evitar um aumento mais acentuado das projeções", afirmou no texto. Segundo Galípolo, o principal motivo para a alta da inflação foi a valorização do dólar frente ao real.

Inflação vai continuar acima da meta até o terceiro trimestre deste ano, aponta o presidente do Banco Central. "As projeções de inflação são de valores acima do limite superior do intervalo de tolerância, de 4,50%, referente à meta de 3,00%", diz Gabriel Galípolo.