'Beast Games': como criador de programa ficou milionário

Uma das séries que têm chamado mais a atenção no Prime Video recente, "Beast Games" é comandado por Mr.Beast, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, o youtuber de maior sucesso na atualidade. No programa, ele distribui dezenas de milhões de dólares até o prêmio final de US$ 5 milhões (R$ 30 milhões).

Mas de onde vem tanto dinheiro?

Mr.Beast ganha, por ano, entre US$ 600 e US$ 700 milhões. De acordo com a Time, essa receita vem dos vídeos que geram milhões em visualizações e acordos comerciais. As marcas pagariam entre US$ 2,5 milhões e US$ 3,5 milhões para aparecer nos vídeos.

Donaldson diz não ser rico, nem ter acesso a sua conta bancária. Esse controle financeiro é feito por um diretor de sua empresa e sua mãe é quem fiscaliza a conta principal.