Governador do RJ diz que Cedae tem lucro de quase R$ 1 bilhão em 2024

Os leilões de concessão das áreas de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto da Cedae renderam mais de R$ 22 bilhões ao Rio de Janeiro. A Cedae manteve as operações de captação e tratamento de água e é sobre esta parte da empresa que o governo estuda a possibilidade de fazer parceria com o setor privado.

Com a empresa mais saudável, aumentam as chances da Cedae despertar o interesse de investidores privados, espera o governo. A modelagem para as parcerias envolvendo a Cedae ainda está em avaliação, mas estariam entre as possibilidades a abertura de capital, uma parceria com sócio estratégico e a concessão do ativo. No entanto, em princípio, o Estado não pretende abrir mão do controle do insumo.

"Uma questão como essa depende muito 'timing' de mercado. Não faremos um mau negócio...O modelo não dá para antecipar", disse Castro.