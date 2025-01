Governo anuncia ferramenta que facilita avaliação socioambiental do agro

Imagem: Getty Images

Recordes no arroz

A colheita da safra 2024/25 do arroz pode ser a maior em sete anos, com 12,06 milhões de toneladas. O possível recorde se deve ao aumento de área de quase 10% em relação à safra anterior, segundo informações do Centro de Estudos em Economia Aplicada. A previsão é que as vendas alcancem 2 milhões de toneladas e, com isso, a importação caia 18%, para 1,4 milhão de toneladas.

Ricardo Santin vê primeiro semestre promissor para a proteína animal

Imagem: Dirceu Portugal/Foto Arena/Estadão Conteúdo

O setor de proteína animal encerrou 2024 com resultados satisfatórios, sobretudo com a alta do dólar. As exportações de carne de frango cresceram 3%, e a receita com embarques aumentou 1,3%, se aproximando de US$ 10 bilhões. Já as exportações de carne suína cresceram 10%, registrando recorde no ano passado. A receita aumentou 7,6% e, pela primeira vez, superou US$ 3 bilhões.

Ricardo Santin, presidente da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), conversou com o UOL sobre as projeções para os próximos meses, frente a um cenário internacional de aumento da gripe aviária - doença que ameaça granjas e rebanhos em diversos países concorrentes.