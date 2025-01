Haddad rebate Zema sobre negociação de dívida: 'Aumentou próprio salário'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), rebateu as críticas feitas pelo governador de Minas, Romeu Zema (Novo), em relação ao projeto de renegociação da dívida dos estados com a União sancionado pelo presidente Lula.

O que aconteceu

"Ele critica privilégios enquanto sancionou o aumento do próprio salário em 298%", escreveu Haddad nas redes sociais. Zema incluiu no plano de recuperação do estado o aumento de sua remuneração mensal, a do vice e também dos secretários estaduais — este ano, o salário do governador mineiro deve chegar a R$ 41,8 mil.

Zema apresentou proposta "bem menor que a aprovada e sancionada" em reunião com Haddad, disse o ministro. Chamado de Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), o projeto prevê descontos nos juros e parcelamento do saldo das dívidas em até 30 anos, além de criar um fundo para compensar estados que sejam bons pagadores. Os próprios estados decidem se vão aderir.