Canal UOL: Camarote do Chico Barney estreia hoje com análises do BBB

Os fãs do BBB acabam de ganhar um novo ponto de encontro: o videocast Camarote do Chico Barney, que estreia hoje, às 22h, no Canal UOL no YouTube e na home do UOL. Amanhã, às 23h, o programa será reprisado no Canal UOL na TV.

Com convidados especiais a cada semana e sob o comando do jornalista Chico Barney, o programa vai debater os acontecimentos da semana no BBB —ou seja, discutir quem é planta, quem merece ir pro paredão, quem vai formar casal e até quantos ovos Gracyanne Barbosa vai comer por dia— e garantir boas risadas.

Para a estreia, Barney receberá ninguém menos que a apresentadora Sonia Abrão. Juntos, eles vão mergulhar nas principais polêmicas da casa mais vigiada do Brasil e analisar quem merece continuar na disputa pelo prêmio milionário.