Para barrar exclusão, G10 Favelas criou banco, horta e 'LinkedIn' próprios

A falta de serviços comuns em qualquer bairro, como carro de aplicativo, entrega de compras online criou o combustível para o G10 Favelas difundir pelo país a experiência de 48 iniciativas que nasceram na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, para gerar trabalho e renda. O grupo é formado pelas 10 maiores lideranças de favelas no país.

Com o banco digital do G10, o G10 Bank, o grupo acelera e apoia financeiramente esses negócios, com formações e produtos financeiros que atendam as necessidades dos empreendedores de favela. Com mentoria, empresas como a Gastro Favela, a empresa de logística Favela Brasil Express, a Agrofavela e o Linkedin da Favela crescem e geram emprego local, contou o presidente do G10, Gilson Rodrigues, no Divã de CNPJ do Canal UOL.