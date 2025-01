Com Facundo Guerra, 3ª temporada de Divã de CNPJ estreia no Canal UOL na TV

Estreia hoje, às 20h, no Canal UOL na TV, a 3ª temporada do Divã de CNPJ, videocast comandado pelo empreendedor Facundo Guerra. O programa, conhecido por suas conversas inspiradoras sobre empreendedorismo e impacto social, destaca as motivações, aprendizados e desafios enfrentados por quem cria e mantém negócios no Brasil.

Com entrevistas descontraídas e reflexivas, Facundo Guerra conduz papos que vão além dos números e mostra uma maneira bem brasileira de empreender. Não a do imaginário norte-americano da startup de bilhões que começou numa garagem, mas da empreendedora da periferia que começou vendendo bolo de pote cheia de ideias criativas e perrengues.

"Antigamente, eu falava que empreender era uma opção. Mas hoje, seja por conta de etarismo ou inteligência artificial, todo mundo precisa ter um plano B e C. Por isso, antes de se ver desempregado ou numa situação difícil, é melhor se preparar e saber por onde começar", afirma Facundo.