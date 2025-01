Corte de tarifas de importação para baratear alimentos tem eficácia incerta

Preocupado com a inflação, o governo federal estuda medidas para baratear os alimentos. Entre as medidas antecipadas, a redução dos impostos de importação pode não resultar no corte instantâneo dos preços nas prateleiras.

O que aconteceu

Governo avalia medidas para reduzir o preço dos alimentos. Após reuniões com o presidente Lula na semana passada, o ministro Rui Costa (Casa Civil) confirmou a ideia de cortar o imposto sobre a importação para "todos os produtos que tiverem preço interno maior do que o externo". O foco central está no barateamento dos itens da cesta básica.

Teorias propostas são plausíveis, mas têm resultados incertos. A proposta do governo consiste no aumento da oferta de alimentos no Brasil. Se a demanda permanecer estável, o cenário abre caminho para a redução dos preços. Ainda assim, a importação traz outros pesos para o bolso, a depender do valor internacional do alimento, da taxa de câmbio e dos custos com o transporte até as prateleiras.