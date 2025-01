Dívida no MEI pode sujar CPF do empreendedor; entenda

A dívida de um MEI (microempreendedor individual) pode sim ser cobrada da pessoa física que registrou a empresa. A orientação é do Sebrae, que registrou, em 2024, a existência de mais de 11,5 milhões de MEIs, sendo que 90% estão em atividade

Na lei, o MEI tem ligação direta entre o CNPJ e o CPF. Glebe Rossini Jr, analista de negócios do Sebrae-SP, explica que o "individual" da sigla do MEI torna o empreendedor responsável pelos bens pessoais e da empresa, ou seja, uma entidade só.

Por isso, dívidas da empresa podem ser cobradas da pessoa física. Existe a possibilidade do CPF ser registrado no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados) do município, estado ou do país.