Após decisão de juros, presidente do BC dos EUA se recusa a falar de Trump

O mercado de trabalho também continuou crescendo. A economia dos EUA criou uma média de 186 mil empregos por mês ao longo do ano passado, de acordo com o Departamento do Trabalho. "A taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos últimos meses, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas. Já a inflação permanece um pouco elevada", publicou o Fed no comunicado que se seguiu ao anúncio.

Foi por conta desses dois fatores que o Fed decidiu manter as taxas sem mudanças agora. Além disso, diante das perspectivas de mais inflação com o novo governo, o banco resolveu esperar para ver os efeitos das medidas tomadas por Trump desde o dia 20, quando tomou posse.

As deportações de imigrantes podem provocar falta de mão de obra no mercado. Isso eleva os salários e acaba pressionando os preços. São quase 1,5 milhão de pessoas com uma sentença de deportação nos Estados Unidos, das quais 38 mil são brasileiras, segundo dados do Serviço de Imigração do país referentes a novembro de 2024, conforme a Folha de S. Paulo.

As tarifas de importação dos EUA também têm peso na inflação. A política de menores impostos de Trump também aumenta o risco fiscal. Por isso, pode ser necessário subir novamente as taxas nos próximos meses para conter essa pressão inflacionária.

Como fica daqui para frente?

No comunicado que seguiu o anúncio, o banco não foi claro sobre o que vai fazer nas reuniões futuras. "O comitê do Federal Reserve estaria preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado se surgirem riscos que possam impedir a obtenção das metas do Fed", publicou o banco. Para Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, o Fed deverá continuar mantendo as taxas sem cortes. "O Fed deve pausar o ciclo de juros até o segundo trimestre, pelo menos."