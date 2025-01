Correios dizem que 'taxa das blusinhas' tirou R$ 2,2 bi da empresa em 2024

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, afirmou nesta sexta-feira (31) que a taxação das compras internacionais motivou o prejuízo da empresa em 2024.

O que aconteceu

Correios fecharam 2024 com resultado fiscal negativo. Os números preliminares apresentados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos mostram que a empresa terminou o ano passado com déficit de R$ 2,13 bilhões. O resultado influenciou no desempenho das contas públicas.

Presidente dos Correios atribui resultado à "taxa das blusinhas". Ao avaliar os números preliminares, Santos classifica o resultado negativo como fruto do imposto de importação para itens de até US$ 50. "O impacto foi de R$ 2,2 bilhões, que vai ser divulgado com o balanço da empresa", afirmou.