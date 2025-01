Neymar chega ao Santos: acompanhe a cobertura completa no Canal UOL

O Canal UOL acompanha hoje de perto a tão aguardada volta de Neymar ao Santos. O craque, que é um dos maiores jogadores da história do clube, retorna para a Vila Belmiro, depois de mais de uma década jogando no exterior.

A cobertura completa começa no YouTube, às 16h, com apresentações de santistas famosos, como Mano Brown, Supla e Projota. Entre 17h e 19h, os comentaristas PVC e Danilo Lavieri analisam, no programa UOL News (no YouTube e na TV), todos os detalhes sobre o que o retorno de Neymar representa para a carreira do jogador, o Santos e o futebol brasileiro.