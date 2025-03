Novo consignado usa FGTS como garantia e gera polêmica; entenda

Não há risco para o banco como há para os trabalhadores. Críticos à medida também dizem que, apesar de as parcelas do consignado não poderem ultrapassar 35% do salário do trabalhador, assim como qualquer consignado, elas serão descontadas diretamente na folha de pagamento. Caso o vínculo empregatício seja suspenso ou encerrado, o débito poderá ser transferido para um novo emprego ou renegociado com a instituição financeira. Se todas as alternativas falharem, o FGTS servirá como garantia final para o pagamento. Ou seja, não há como o banco não receber o valor emprestado.

Trabalhador não pode sacar o benefício. O principal ponto de crítica é que, enquanto o saque do FGTS segue restrito para os trabalhadores, ele pode ser oferecido como garantia para instituições bancárias. Para críticos, o modelo se assemelha a um empréstimo onde o trabalhador usa seu próprio dinheiro e ainda paga juros por ele. "O agiota não tem coragem de fazer uma coisa dessa. Se você pedir para ele te emprestar um dinheiro que é seu, ele vai te chamar de burro", disse Raul Sena em vídeo publicado em seu canal no YouTube, que tem mais de 1,3 milhão de inscritos. Sena é fundador do Grupo Investidor Sardinha, plataforma de educação financeira.

Comentários feitos no vídeo "Empréstimo consignado ao FGTS é um absurdo" do canal do YouTube "Investidor Sardinha | Raul Sena" Imagem: Reprodução / YouTube

FGTS deveria ser sacado?

O FGTS é um depósito feito pelo empregador. Diferente do que muitos pensam, o FGTS não é descontado do salário do trabalhador. Trata-se de um depósito mensal obrigatório feito pelo empregador, correspondente a 8% do total bruto das verbas salariais, incluindo adicionais como horas extras e adicional noturno. Para contratos de aprendizagem, o percentual é reduzido para 2%.