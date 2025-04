Tarifa de 10% sobre produtos brasileiros nos EUA entra em vigor no sábado

O Brasil foi taxado em 10% nas tarifas recíprocas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O anúncio foi feito hoje em Washington, durante a introdução do "tarifaço", uma política de taxas recíprocas a produtos importados e países que negociam com os americanos. As novas tarifas passam a valer a partir de 00h01 do próximo sábado (5).

O que aconteceu

Trump mostrou uma tabela com as taxas cobradas pelos países. Segundo o presidente, foi feito um cálculo médio de todos os valores cobrados, e esse número foi considerado para a taxa dos Estados Unidos. O Brasil será taxado em 10% em todos os produtos importados pelos EUA. Mas, ainda não ficou claro como ficará situação do aço, taxado em 25% no mês passado.

Em discurso no Rose Garden, na Casa Branca, Trump disse que medida vai gerar "trilhões e trilhões" de dólares de benefícios para os Estados Unidos. Além de usar a expressão "fazer a América grande de novo", o presidente falou também em deixar o país "saudável economicamente" novamente.