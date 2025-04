Criar imagem fofinha com ChatGPT custa mais caro do que parece, alerta MIT

A nova trend de fotos em estilo anime geradas por inteligência artificial virou febre na internet e pode até parecer algo inocente. No entanto, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) alertam que a tecnologia tem custo elevado para o meio ambiente.

O que aconteceu

O recurso de imagens baseadas no estilo desenhado à mão foi liberado pelo ChatGPT após atualização do modelo GPT-4o. O formato faz referência ao estúdio de animação japonês Studio Ghibli, conhecido por filmes como "A Viagem de Chihiro" e "Meu Vizinho Totoro".

Média de usuários ativos do chatbot disparou. Pela primeira vez neste ano, ultrapassou a marca de 150 milhões, segundo a empresa de pesquisa de mercado Similarweb. A receita de compras no aplicativo aumentou 6% no mesmo período.